Инфляцию в ноябре сдерживал слабый рост цен производителей и стабильность на валютном рынке – Минэкономразвития

В ноябре факторами, сдерживающими инфляцию, были снижение темпов роста цен производителей в пищевой промышленности из-за увеличения объемов производства, дальнейшее сокращения потребительского кредитования, рост депозитной активности и стабильность на валютном рынке.

Об этом говорится в комментарии Министерства экономического развития и торговли, размещенном на сайте министерства.

Согласно сообщению, на продовольственном рынке второй месяц подряд наблюдалось сохранение тенденции к удешевлению фруктов на 2,6% (в октябре – на 4,5%), овощей – на 1,4% (1,3%), яиц – на 4,4% (0,8%), а также снижение цен на мясо и мясопродукты – на 0,7% (в том числе на свинину и мясо птицы на 2,2% и 1,8% соответственно).

«Динамика цен на непродовольственные товары продолжала оставаться незначительной из-за сохранения тенденции увеличения сбережений населения в условиях повышения уровня доходов», – говорится в комментарии.

В ноябре основное влияние на инфляцию имели: повышение на 0,5% тарифов в разделе «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива», что по расчетам Минэкономразвития составило 0,06 процентного пункта (п.п.), и повышение на 0,1% цен на продукты питания, что с учетом их существенного удельного веса в общей структуре потребления – 50,2% – обеспечило 0,05 п.п.

В частности, в ноябре продолжали расти цены на хлеб из-за подорожания пшеницы и муки, обусловленного реакцией внутреннего рынка на повышение мировых цен на зерно. Однако рост происходил меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы (на 0,8% в ноябре, на 1% – в октябре и на 1,6% – в сентябре). Также росли цены на молочные продукты в результате роста стоимости кормов при повышенном спросе на него. В частности, молоко в ноябре подорожало на 3,6% (в октябре – на 4,7%), сыры – на 2,4% (5,8%), сливочное масло – на 1,7% (5,3%), подсолнечное масло – на 2,2% (1,8%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

По сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

Эксперты называют «удивительно низким» такой показатель инфляции в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем, учитывая, что в 2009 году соответствующий показатель составлял 1,1%, в 2008 – 1,5%, в 2007 – 2,2%, в 2006 – 1,8%.

