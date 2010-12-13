В Украине завершается подготовка плана действий по проведению реформ на 2011 год

В Украине завершается подготовка национального плана действий относительно проведения реформ на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит сейчас в Киеве.

«Бюджетная политика на 2011 год является одной из составляющих будущего национального плана действий относительно реформ на год», - сказал Президент, уточнив, что настоящий документ готовится специалистами Комитета по экономическим реформам совместно с представителями правительства.

Среди приоритетных направлений осуществления реформ на протяжении следующего года В.ЯНУКОВИЧ назвал обеспечение дальнейшего стимулирования предпринимательской деятельности, улучшения делового климата в Украине, дерегулирование ведения бизнеса и т. п.

«На цели – построить качественно новую регуляторную систему, которая базируется на принципах взаимной ответственности власти и бизнеса», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он акцентировал внимание на том, что предметом отдельного рассмотрения должна стать система упрощенного налогообложения предпринимателей. «Из нее необходимо изъять те схемы налогов, которые дискредитируют ее прогрессивность на экономическом и социальном уровне», - подчеркнул глава государства.

Также, по его словам, настало время глубокого реформирования природных и инфраструктурных монополий.

«Длительные промедления с изменениями в этой структуре привели к критическому нагромождению государственных обязательств», - сказал Президент. В частности, уточнил В.ЯНУКОВИЧ, речь идет о реформировании электроэнергетики, металлургической отрасли, нефтегазового сектора и транспортной инфраструктуры.

«Ожидает реформирование и аграрный сектор. Специалисты прекрасно понимают, что промедление с внедрением полноценного рынка земли в значительной степени вызвано незавершенностью земельной реформы. Необходимо быстро, но из-за высокой общественной чувствительности этой сферы, взвешенно завершить установление и оформление прав собственности на землю», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.