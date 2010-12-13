Отрицательное сальдо внешней торговли в январе-октябре выросло на 60%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-октябре этого года составило 6 млрд. 855 млн. долл., что на 59,8% больше, чем в январе-октябре 2009 года (4 млрд. 288,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-октябрь 2010 года экспорт товаров составил 41 млрд. 000,2 млн. долл. (на 29,9% больше показателя за январь-октябрь 2009 года), импорт – 47 млрд. 855,2 млн. долл. (на 33,5% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (за январь-октябрь 2009 г. – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-октябрем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 26,3% до 29,2%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 4,9% до 7,2%, руд, шлаков и золы – с 3,3% до 5,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,8% до 4,5%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2,2%.

В то же время, уменьшился удельный вес механических машин – с 6,9% до 6,2%, электрических машин – с 5,4% до 4,9%, зерновых культур – с 9% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,2% до 3,8%, семян и плодов масличных растений с — 2,5% до 1,8%, удобрений – с 2,2% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 31,6% до 32,6% электрических машин – с 4,8% до 5,7%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,5% до 5,4%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,6% до 1,9%. Уменьшился удельный вес механических машин – с 9% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,5% до 3,9%.

По данным Госкомстата, в октябре 2010 года экспорт товаров увеличился, по сравнению с октябрем прошлого года, на 15,3% и составил 4 млрд. 750,9 млн. долл., импорт – на 42,3%, до 6 млрд. 174,9 млн. долл. Отрицательное сальдо в октябре т.г. составило 1 млрд. 424 млн. долл. против 217,4 млн. долл. за октябрь 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.