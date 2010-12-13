В БЮТ считают, что власть «переводит суды в режим колядования»

Анализ проекта государственного бюджета на 2011 год дает основания утверждать, что власть вместо обещанного улучшения финансового обеспечения судей и работников судов «переводит суды в режим колядования».

Об этом заявила заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Елена ШУСТИК, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Поскольку в новом Налоговом кодексе взятка облагается налогом, логика перевода судей на режим колядования становится понятной», - сказала Е.ШУСТИК.

«Очевидно, это экзотический способ наполнения бюджета и получения нужных решений», - добавила она.

Е.ШУСТИК отметила, что общая потребность общих судов обеспечена на 25,8% (2,5 млрд. вместо 9,7 млрд.)

«Это значит, что суды наиболее приближенные к конкретному человеку-гражданину, будут осуществлять правосудие на четверть», - сказала народный депутат.

Она отметила, что, в частности, уменьшаются расходы:

- более чем на 21 млн. на осуществление правосудия местными хозяйственными судами;

- на 22,5 млн. на осуществление правосудия апелляционными судами. На 11 млн. 343 тыс. на оплату труда в этих судах;

- на 3 млн. на оплату труда в апелляционных хозяйственных судах;

- на 520 тыс. на оплату труда по программе «организационное обеспечение деятельности судов и учреждений судебной системы»;

- на 1 млн. на выполнение решений судов в интересах судей.

«И это при том, что государство уже задолжало судьям заработную плату на сумму более 6 млрд. грн. (двойной годовой бюджет общих судов). Задолженность возникла из-за того, что с 2006 в их зарплате не отображалось увеличение размера минимальной заработной платы. Учитывая, что эти деньги можно взять исключительно из судейского зарплатного фонда – выплата текущей зарплаты судьям может оказаться под угрозой», - подчеркнула Е.ШУСТИК.

Также, по ее словам, судам уменьшены расходы на оплату коммунальных услуг, несмотря на то, что их стоимость постоянно растет.

«В то же время на особо привилегированные суды, которые являются вотчиной «регионалов», дотации наоборот увеличены. Высший административный суд профинансировали на 27,7%, или на 23 млн. 660 тыс., лучше, чем в прошлом году. Высший хозяйственный суд, соответственно, на 51 млн., то есть на 42,2%. Вновь созданный Высший гражданско-уголовный суд, еще не доукомплектований (сегодня это 27 судей вместо 120) получил 17,5 млн. грн. При этом не могу не отметить, что это уникальное творение судебной реформы работает исключительно на отказ в открытии кассационного производства. Это ни много ни мало – отказ в правосудии», - отметила Е.ШУСТИК

По словам народного депутата, расходы на Высший совет юстиции увеличены в 3,5 раза.

«Высший Совет инквизиции должен работать бесперебойно и хорошо питаться», - сказала она.

Также на 21% увеличиваются расходы на Министерство юстиции Украины:

– почти вдвое на обеспечение защиты прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах;

– на 60% увеличиваются расходы на выполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины;

– при этом уменьшается на 54 тыс. финансирование программы «мероприятия по проведению в Украине правовой реформы и выполнению законопроектных работ».

Также вырастут расходы на Генпрокуратуру. В 2011 году предлагается увеличить на 77,8% - до 2 млрд. 201 млн. 142,3 тыс. грн. по сравнению с 1 млрд. 237 млн. 456,3 тыс. грн.

Увеличиваются расходы на МВД - на 15%, СБУ - на 21%.

«Такое распределение расходов свидетельствует, что властная команда строит лишь то, что знает по собственному жизненному опыту, – репрессивную машину, полицейское государство без возможности обжалования злоупотреблений в финансово независимых судах», - резюмировала Е.ШУСТИК.