Янукович заявляет о позитивных тенденциях в экономике, но признает, что ситуация еще сложная

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о позитивных тенденциях в экономике государства, но признает, что ситуация еще остается сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в выступлении на заседании Совета регионов сегодня в Киеве.

“За счет быстрого возобновления эффективной работы государственной власти нам удалось стабилизировать ситуацию в экономике и «запустить» процесс реформ. Сегодня мы можем констатировать, что позитивные тенденции в национальной экономике становятся все более стабильными”, - заявил Президент.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, прирост ВВП в третьем квартале этого года будет составлять около 5%; промышленность увеличилась за 10 месяцев почти на 11%.

“При этом отрасли, наиболее пострадавшие в период кризиса, демонстрируют ускоренное восстановление: прирост в машиностроении составил 33%, химической промышленности – свыше 20%, металлургии – свыше 12%”, - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, отметил он, ощутимо снижается напряженность в финансовом секторе.

“Укрепляется доверие населения к банкам, возобновляется кредитование национальной экономики, стабильно снижается стоимость кредитных ресурсов”, - сказал глава государства.

Президент также констатировал, что постепенно стабилизируется ситуация и в инвестиционной сфере. “Если доверие инвесторов к национальной экономике возобновляется, это значит, что страна двигается в правильном направлении”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время в своем выступлении он признал, что “ситуация в стране пока остается сложной”. Проблемы, которые накопились за предыдущие годы, нуждаются в серьезных решениях.

“Прежде всего, нельзя игнорировать тот факт, что темпы роста национальной экономики, как и раньше, большей частью зависят от ситуации на внешних рынках. В условиях нестабильности, которая до сих пор сохраняется в мировой экономике, это - существенный риск”, - отметил Президент.

При этом он также констатировал, что внутренний рынок восстанавливается крайне медленно, добавив, что “дают о себе знать медленный рост доходов населения, их общий низкий уровень”.

“Непростая ситуация в бюджетной сфере: по данным Министерства финансов, за 9 месяцев этого года доходная часть госбюджета была выполнена на 64%, а план дефицита – на 98% годового показателя”, - сообщил В.ЯНУКОВИЧ, заметив, что это требует трудных решений в сфере рационализации бюджетных расходов, заставляет привлекать дополнительные ресурсы, в частности - кредиты международных финансовых организаций.