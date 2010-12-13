Проект госбюджета-2011 предусматривает поступления платы за землю в размере 10,9 млрд. грн.

Проект государственного бюджета Украины на 2011 год предусматривает поступления от платы за землю в размере 10 млрд. 993,5 млн. грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №7000, внесенному в парламент 10 декабря т.г.

Согласно документу, поступления предусмотрены за счет увеличения площадей, на которых проведена денежная оценка земель, увеличения арендной платы в результате оформления права постоянного владения и пользования, проведения инвентаризации земельных участков, предоставленных в пользование и аренду, пересмотра заключенных соглашений на аренду земли и размера арендной платы, увеличения ставок земельного налога для земель, денежная оценка которых не проведена, на коэффициент 3,2.

В частности, прогнозная сумма земельного налога от юридических лиц составит 2 млрд. 811,6 млн. грн., от физических лиц – 317,5 млн. грн., арендная плата за землю от юрлиц – 6 млрд. 766,2 млн. грн., от физлиц – 978,2 млн. грн.