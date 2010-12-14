ЕС и страны «Восточного партнерства» хотят найти дополнительные деньги

Министры иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства» хотят найти дополнительные источники финансирования для реализации этой инициативы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах председательствовавшей на заседании Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

«Министры выразили необходимость дальнейшего продвижения в реализации ключевых инициатив и выразили желание найти другие источники финансирования для дополнения бюджетного финансирования ЕС», - отмечается в выводах.

При этом в выводах написано, что министры с удовлетворением отметили улучшение координации международных финансовых институтов и других доноров для достижения более согласованного и целостного подхода к «Восточному партнерству».

«Министры также подчеркнули стратегическую важность «Восточного партнерства» как пути для углубления и усиления отношений между ЕС и странами-партнерами, ускорения политической ассоциации, дальнейшей экономической интеграции и приближения к Европейскому Союзу, а также для поддержки политических и социально-экономических реформ в странах-партнерах», - написано в выводах Верховного представителя ЕС.

Министры также выразили поддержку увеличению вовлечения гражданского общества в техническую работу в области многостороннего сотрудничества в рамках «Восточного партнерства».

В ходе дискуссиях относительно приоритетов на ближайшее будущее министры отметили необходимость дальнейшего прогресса в переговорах о соглашениях об ассоциации, включая создание зон свободной торговли, в институциональной реформе, а также – лучшего использования существующих соглашений, а также Визового кодекса ЕС.

Министры также определили области, в которых возможен дальнейший прогресс. Среди них – улучшение секторального сотрудничества, упрощение участия стран-партнеров в программах ЕС, усиление сотрудничества в области предупреждения и разрешения конфликтов, усиление роли гражданского общества, упрощение мобильности отдельным категориям граждан, среди которых, в частности, студенты, ученые и бизнесмены.

Как сообщал УНИАН, инициатива «Восточное партнерство» была начата в мае 2009 года на саммите в Праге. Она предусматривает сотрудничество ЕС со странами-восточными соседями ЕС. Участниками программы, кроме стран-членов ЕС, являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Программа предполагает как расширение двустороннего сотрудничества со странами-соседями, так и многостороннее сотрудничество по реализации проектов в различных сферах между ЕС и странами-партнерами.

На сегодня финансирование программ «Восточного партнерства» определено в 600 млн. евро до 2014 года.