Transparency International раскритиковала ФИФА за решение о проведении ЧМ-2018 в России

Международная антикоррупционная организация Transparency International подвергла резкой критике Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) за принятие решения о проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Би-Би-Си.

Представительница Transparency International Сильвия ШЕНК отметила, что Россия - самая коррумпированная страна в Европе, а в мировом масштабе, в соответствии с индексом коррупции, она занимает 154 место из 178 стран.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря с.г. в Цюрихе президент ФИФА Йозеф БЛАТТЕР заявил о решении федерации отдать право на проведение чемпионат мира по футболу 2018 года России.

На проведение ЧМ-2018, кроме РФ, претендовали Нидерланды и Бельгия, Испания и Португалия, а также Англия.

9 декабря Й.БЛАТТЕР в интервью швейцарскому журналу Weltwoche ("Вельтвохе") отверг обвинения в коррупции, звучавшие в адрес ФИФА после объявления мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

З.БЛАТТЕР назвал такие подозрения беспочвенными и отметил, что Англия "не умеет проигрывать".

Чемпионат мира 2022 года будет проведен в Катаре. Это решение также вызвало неоднозначную реакцию.