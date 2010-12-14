Объем продажи валюты на межбанке вчера составил 375,1 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 13 декабря т.г. составил 375,1 млн. долл. (в эквиваленте), что на 123,2 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 278,6 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9670/7,9760, к 12:00 цены снизились до 7,9645/7,9715. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9650/7,9690 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5360, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5245/10,5395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,5785/10,5900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2578/0,2581, к 12:00 цены понизились до 0,2577/0,2579. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8675 (-0,0205).