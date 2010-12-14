Литвин убежден, что ВР уложится в график и примет бюджет-2011 до Нового года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что ВР укладывается в измененные сроки рассмотрения проекта бюджета на следующий год и примет его в целом до Нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам спикера, согласно законодательству бюджет должен был быть принят до 1 декабря.

«Но поскольку мы находимся в процессе реформирования, главное, чтобы он был принят до Нового года. Он будет принят обязательно. Другого выхода нет», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также сказал, что бюджет будущего года при подготовке ко второму чтению будет изменен, чтобы он отвечал Бюджетному кодексу и Конституции Украины.

«Там есть ряд моментов, на которые указывали депутаты, поскольку контроль за использованием средств должен оставаться за Верховной Радой, и в бюджете должно быть расписано, по какой статье и кому идут деньги, а не просто отдавать их на откуп исполнительной ветви власти», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, ВР приняла проект государственного бюджета на 2011 год в первом чтении.

Согласно утвержденной ВР процедуре рассмотрения проекта бюджета, народные депутаты, комитеты и фракции должны до 19 декабря представить предложения к нему.

Представление проекта бюджета на рассмотрение Верховной Радой во втором чтении запланировано на 22 декабря 2010 года.

В постановлении ВР предусмотрено, что бюджет во втором чтении и в целом должен быть принят до 24 декабря 2010 года.