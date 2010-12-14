Левочкин убежден, что некоторые непопулярные реформы нецелесообразно обсуждать публично

Некоторые непопулярные реформы нецелесообразно обсуждать открыто и публично.

Как передает корреспондент, об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.

«Здесь есть две вещи. Во-первых, есть мировая практика. А во-вторых - элементарная логика», - сказал он, отвечая на вопрос относительно закрытости власти во время подготовки некоторых реформаторских решений.

Он объяснил, что реформы, которые сегодня начаты Президентом, разделяются на «популярные и понятные, которые необходимо обсуждать и популяризировать», но также есть непопулярные, «без которых движение вперед невозможно».

«Если бы обсуждение административной реформы велось открыто и публично, то у меня есть большие сомнения, что даже при всей концентрации власти, воли и усилий, ее удалось бы провести в такие короткие сроки. Поскольку сопротивление бюрократии среднего уровня является самым большим, каждый шаг преобразований удается делать с большими трудностями», - заявил С.ЛЕВОЧКИН.

При этом он отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «сознательно идет на непопулярные шаги».

«Он понимает, что это отразится на его рейтинге. Но он имеет политическую волю и ответственность перед своими избирателями... Если все пойдет по плану, то в 2015 году у В.ЯНУКОВИЧА не будет вообще конкурентов», - уверен глава АП.