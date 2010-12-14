Предприниматели оспаривают в суде законность изменений в госбюджет-2010 о дополнительных взносах в ПФ – Королевская

Предприниматели подали в Высший административный суд Украины иск, которым оспаривают законность внесения изменений в Законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которыми предусмотрены дополнительные взносы в Пенсионный фонд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ

«Суть иска заключается в том, что когда принимали изменения в госбюджет 2010 года, их суть была ввести социальный взнос, так от 200 до 300 грн. на предпринимателей возлагается обязанность платить в Пенсионный фонд», – сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, данные изменения были приняты с нарушением Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

«Данные изменения в госбюджет вносились вразрез закону о регуляторной политике (Закон Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» – УНИАН). Потому что, согласно закону, данный законодательный акт сначала должен быть представлен на обсуждение общественности, должны быть просчитаны все риски, экономический эффект данного акта, найдено понимание с теми людьми, которые будут облагаться данным налогом, сформирована единая модель, и только тогда рассматривать его в Верховной Раде Украины. Ничего этого сделано не было, ВР без соблюдения закона о регуляторной политике приняла изменения в бюджет и в таком одностороннем порядке применяет сейчас дополнительные сборы в Пенсионный фонд, которые являются незаконными. Поэтому исковое заявление подали предприниматели с требованием признать данное решение Верховной Рады незаконным и, соответственно, отменить его», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также подчеркнула, что в Украине «практика нарушения закона о регуляторной политике стала традицией», хотя данный закон считается одним из самых прогрессивных на европейском пространстве.

«Но, как всегда у нас, законы написаны красивые, по которым предприниматели имеют права, а в жизни они имеют только обязанности, а прав, нарушая закон, государство их лишает», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что рассмотрение данного искового заявления предпринимателей станет «тестом для государства на готовность признавать свои ошибки» и наказывать виновных в принятии законодательства, ухудшающего экономическую ситуацию в стране.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 июля т.г. подписал Закон «О внесении изменений в Законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Изменениями, в частности, предусмотрено, что плательщики единого налога теперь должны платить 350 грн.

«При этом сумма страхового взноса с учетом части фиксированного или единого налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины, должна составлять не меньше минимального размера страхового взноса за каждого человека и не больше размера страхового взноса, рассчитанного от максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, облагаемого налогом дохода (прибыли), общего облагаемого налогом дохода, с которого платятся страховые взносы», – говорится в законе.