Ефремов заверяет, что в следующем году финансирование социальных программ не уменьшится

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что в следующем году ни при каких условиях не произойдет сокращение расходов на социальные программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.

«Мы в разговоре с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ определяли основные параметры, и ни по каким основным направлениям социальных программ уменьшения финансирования по сравнению с нынешним годом не будет», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что все социальные программы будут профинансированы с учетом инфляционных процессов, которые произошли в Украине.

Он также добавил, что депутаты будут иметь возможность подать свои поправки к проекту государственного бюджета, и в меру конструктивности некоторые будут учтены.