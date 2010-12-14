Королевская призывает ВР продлить сроки перехода на упрощенную систему налогообложения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О некоторых вопросах администрирования единого и фиксированного налога», продлевающий до 15 января следующего года предельный срок подачи предпринимателями заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения или на фиксированный налог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, которая является одним из авторов этого законопроекта.

Как говорится в обосновании законопроекта, цель этого документа - защитить права субъектов малого предпринимательства на использование упрощенной системы налогообложения или на плату фиксированного налога.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что в связи с поспешным принятием Налогового кодекса сложилась неопределенная ситуация в вопросе перехода малого бизнеса на упрощенную систему налогообложения и получения патента на уплату фиксированного размера подоходного налога в 2011 году.

По её мнению, налоговые органы не смогут своевременно обеспечить приём заявлений от предпринимателей, поскольку согласно действующему законодательству заявления должны быть поданы не позднее, чем за 15 дней до начала следующего отчетного периода. Это значит, что для перехода на единый или фиксированный налог в 2011 году нужно успеть подать заявления до 15 декабря 2010 года.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что большинство предпринимателей не успеет перейти на упрощенную систему или на фиксированный налог до начала 2011 года, и им придётся остаться на общей системе налогообложения вплоть до следующего отчетного периода, что может привести к остановке предпринимательской деятельности.

«Такая ситуация требует урегулирования на законодательном уровне и перенесения срока подачи заявлений для получения свидетельства об уплате единого или фиксированного налога, что и предлагает законопроект нашего комитета промышленной и регуляторной политики и предпринимательства», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.