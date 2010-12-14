В «БЮТ-Батькивщине» решили не поддерживать проект бюджета-2011

Проект государственного бюджета, принятый сегодня в первом чтении большинством, - является наиболее коррупционным бюджетом за всю историю независимой Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению фракции «БЮТ-Батькивщина».

«Этот бюджет полностью построен на масштабной коррупции. К дерибану государственных денег, системы «откатов» допущены несколько семей, для которых, наверно, ЯНУКОВИЧ и строит новую страну», - говорится в заявлении.

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» подчеркивают, что бюджет обрекает 46 млн. рядовых украинцев на бедность и обнищание. Фракция приняла категорическое решение не поддерживать этот бюджет.

«Поэтому народный депутат Валерий ШАМАНОВ, который сегодня проголосовал за проект бюджета, решением фракции исключен из состава «БЮТ-Батькивщина», - говорится в заявлении.