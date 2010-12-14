Королевская предлагает установить мораторий на проверку предпринимателей, платящих единый и фиксированный налоги

Глава парламентского комитета промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ предлагает до 1 января 2012 года установить мораторий на проверку предпринимателей, платящих единый и фиксированный налоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, 13 декабря она зарегистрировала в Верховной Раде проект Закона Украины «Об установлении моратория на некоторые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Проектом предлагается установить годичный мораторий на осуществление контрольных мероприятий органами государственной налоговой службы относительно субъектов малого предпринимательства, платящих единый и фиксированный налоги.

«В связи с принятием Налогового кодекса Украины, который вводится в действие уже с 1 января 2011 года, малому бизнесу необходимо предоставить возможность адаптации к новым экономическим условиям», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, поспешность принятия нового налогового законодательства не решило проблем малого предпринимательства, а только отложило их, одновременно создав новые проблемы.

Глава парламентского комитета убеждена, что введение Налогового кодекса с 1 января 2011 года приведет к многочисленным нарушениям в администрировании налогов. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, Налоговый кодекс - чрезвычайно объемный и сложный документ, который нуждается в значительном количестве времени для его изучения. Поспешное внедрение норм кодекса повлечет за собой массу ошибок в администрировании и документации налогообложения, приведет к неминуемой путанице, просчетам в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

Все это создаст основания для выявления многочисленных нарушений, вследствие чего стремительно возрастет давление налоговых органов на предпринимателей, которое приведет к ухудшению бизнес-климата, падению инвестиционной привлекательности и позиций Украины в мировых экономических рейтингах.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, чтобы избежать такой позорной ситуации, необходимо предоставить возможность бизнесу адаптироваться к новым условиям. Это можно сделать путем введения моратория на осуществление налоговых проверок субъектов малого предпринимательства, считает народный депутат.