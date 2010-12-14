Оппозиция будет инициировать закрепление в бюджете порядка использования заимствованных средств

Оппозиция будет инициировать закрепление в государственном бюджете на 2011 год четкого порядка использования внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ сегодня журналистам после завершения заседания оппозиционного Кабмина.

«Вообще нет (в проекте бюджета-2011 – УНИАН) росписи порядка использования этих денег. Мы предлагаем прямо их расписать на такие статьи, о которых они забыли», - сказал С.СОБОЛЕВ.

В частности, по его словам, речь идет о необходимости увеличения объема финансирования образования, системы здравоохранения, а также программ по поддержке и развитию украинской культуры.

Кроме того, по словам С.СОБОЛЕВА, депутаты оппозиционных фракций также будут предлагать сократить расходы, предусмотренные в проекте государственного бюджета на 2011 год на содержание прокуратуры, а также на техническое обеспечение Администрации Президента и центральных органов других ведомств.

«Это то, что, на наш взгляд, должно быть смело перераспределено на ту же систему здравоохранения, у которой отобрали это реально. Таким образом, есть целый ряд статей, по которым увеличены расходы, и это те статьи, которые не пострадают, если мы их урежем», - убежден он.

С.СОБОЛЕВ сказал, что депутаты оппозиционных фракций планируют внести в Министерство финансов, которое согласно Бюджетному кодексу должно готовить проект госбюджета ко второму чтению, предложения по сокращению на 1 млрд. грн. расходов, предусмотренных для Генеральной прокуратуры, Администрации Президента и других ведомств.