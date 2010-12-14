Цушко рассказал о первоочередной задаче АМКУ

Новоназначенный председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Василий ЦУШКО заявляет, что первоочередной задачей АМКУ должна стать стабилизация потребительских цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня в парламенте во время рассмотрения вопроса о его назначении руководителем ведомства.

«Антимонопольный комитет должен заняться тем, что волнует каждого гражданина, – это вопрос стабилизации потребительских цен. Это в первую очередь», - сказал он.

В.ЦУШКО отметил, что работа в АМКУ является для него новой, но он приложит все усилия, чтобы Антимонопольный комитет выполнил все функции, предусмотренные законодательством.

По его словам, работники Антимонопольного комитета уже имеют план модернизации работы ведомства, также у него есть и свои наработки.

«Но я очень серьезно рассчитываю и на депутатский корпус», - сказал он.