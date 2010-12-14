Кабмин одобрил письмо о намерениях к МВФ

Кабинет Министров Украины одобрил письмо правительства и Национального банка Украины к Международному валютному фонду (МВФ).

Это предусмотрено распоряжением Кабмина №2223-р от 8 декабря 2010 года.

Также Кабмин уполномочил министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО на подписание этого письма.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда под руководством Т.АРВАНИТИСА находилась в Украине в ноябре 2010 года для пересмотра программы сотрудничества относительно кредита stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Планируется, что до конца года Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине второго транша в объеме 1,6 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита госбюджета Украины, а 600 млн. долл. – в резерв Национального банка Украины.