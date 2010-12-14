ВР одобрила законопроект о согласовании положений Бюджетного кодекса в связи с принятием НК

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 259 из 427 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на уточнение и согласование отдельных положений Бюджетного кодекса Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Бюджетный кодекс Украины в части изменения названий некоторых налогов, сборов (обязательных платежей), а именно: налог с доходов физических лиц на налог на доходы физических лиц; сбор за загрязнение окружающей природной среды на экологический налог; акцизный сбор на акцизный налог; налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на сбор за первую регистрацию транспортного средства; сбор за специальное водопользование на сбор за специальное использование воды; плата за приобретение торговых патентов на сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

Данным законопроектом предусматривается исключение некоторых налогов, сборов (обязательных платежей) в связи с их отменой, в частности сбора за геологоразведочные работы и сбора за проведение гастрольных мероприятий.

Кроме того, предлагается зачисление (с 2013 года) в специальный фонд государственного бюджета части экологического налога с направлением таких средств на финансирование исключительно целевых проектов экологической модернизации предприятий.

Серьезные замечания были у депутатов в связи с тем, что законопроектом предусмотрено, что к доходам бюджета города Киева засчитывается 50 (в настоящее время 100% - УНИАН) процентов налога на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) согласно Налоговому кодексу Украины на территории города Киева.

Также проектом закона предусматривается внести изменения в Закон Украины «О нефти и газе» в части избежания потерь облагаемых налогом доходов нефтегазодобывающих предприятий, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и больше, в результате занижения цен реализации нефти, газового конденсата и сжиженного газа.

В законопроекте определены особенности регулирования отношений в нефтегазовой отрасли предприятий, доля государства в уставном капитале которых 50 процентов и больше, хозяйственных обществ, 50 процентов и больше акций (доли, паев) которых находятся в уставных капиталах других хозяйственных обществ, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций. Проектом предлагается исключить норму действующего закона относительно проведения конкурса на получение специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины «Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства» - в части продажи объектов незавершенного строительства на открытых аукционах вместе с земельным участком, на котором расположен этот объект, а также в законы «О хозяйственных обществах», «Об акционерных обществах» и «Об управлении объектами государственной собственности» относительно установления обязательной выплаты дивидендов государству как акционеру и части чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий.

Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно определения Государственной судебной администрации Украины главным распорядителем бюджетных средств (вместо определения главными распорядителями 769 судов общей юрисдикции) и остановки на 2011 год положений о выплате судейского вознаграждения и помощи на оздоровление.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он содержит положения, влияющие на показатели бюджета. В частности, в случае его принятия в 2011 году поступления в государственный бюджет составят около 3,1 млрд. грн., экономия средств общего фонда государственного бюджета будет составлять 1,3 млрд. грн.