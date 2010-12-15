Межбанк: рынок ждет реакции НБУ

По состоянию на 11.30 часов 15 декабря 2010 года курс доллара на межбанковском валютном рынке вплотную приблизился к отметке в 8 грн за доллар (7,995 грн). Рынок ждет реакции НБУ на текущую ситуацию. Без интервенции НБУ курс не удержится. Спрос на валюту явно увеличивается и уже не хватает собственных валютных ресурсов рынка для поддержания стабильного курса доллара, прокомментировал ситуацию агентству УНИАН кандидат экономических наук Александр Охрименко.

По мере приближения к концу года спрос на валюту будут только расти, считает эксперт. Так как во-первых, существенно увеличились импортные закупки товаров в связи с заверешнием года, а во-вторых, увеличилось и количество покупки валюты для расчетов по долговым обязательства перед нерезидентами со стороны украинского бизнеса. Скорее всего до конца года НБУ нужно будет продать около 1 млрд. долл, чтобы успокоить девальвационные ожидания рынка.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9770/7,9860 грн./долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2595/0,2599, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6195/10,6340.

Во вторник, 14 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.

