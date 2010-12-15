Межбанк: открытие торгов - 7,9770/7,9860 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9770/7,9860 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2595/0,2599, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6195/10,6340.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3322/1,3324 (вторник — 1,3466/1,3468).

Во вторник, 14 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.