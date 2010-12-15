Кабмин изучает возможность создания банка для поддержки предпринимателей – Ярошенко

Правительство изучает возможность создания банка для поддержки отечественных предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Большая дискуссия идет на эту тему, сейчас, безусловно, я не могу сказать (какой банк - УНИАН). Но идет поиск. Когда будет окончательный вариант, мы вам расскажем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров разработать в установленном порядке вопрос относительно создания банка развития с целью финансовой поддержки отечественных предприятий.

Об этом говорится в Указе Президента от 10 декабря т.г. "О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году».