Ярошенко планирует наполовину сократить количество департаментов Минфина

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО планирует наполовину сократить количество департаментов в своем министерстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Если у нас сейчас около 30 департаментов, которые работают по отраслевым направлениям…, то моя цель – на 50% сократить департаменты. На 50%, а не на 30», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что сейчас работает над этим вопросом, и целью является максимально оптимизировать работу департаментов.

При этом он высказал свою личную позицию о том, что в Министерстве финансов вместо 922 человек, которые работают сейчас, должно работать 400-500 человек.

«Моя мечта, чтобы было маленькое, нормальное, эффективное министерство – 400-500 человек. И я работаю над тем, чтобы в министерстве было именно столько профессиональных специалистов», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее чем на 30%, и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не менее чем на 50%.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 человек.