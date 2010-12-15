Остаток средств на корсчетах банков увеличился на 5% – до 21,9 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 14 декабря увеличился на 5%, или на 1,052 млрд. грн., и на начало дня 15 декабря составил 21,928 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах вырос на 26%, или на 4,55 млрд. грн.