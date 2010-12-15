НБУ продал 14 декабря банкам депозитные сертификаты на 450 млн. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) 14 декабря т.г. продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 450 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Средства в объеме 400 млн. грн. были привлечены от одного банка сроком на 22 дня под 2,8% годовых, еще у одного банка привлечено 50 млн. грн. на 2 дня под 0,2% годовых.

Как сообщалось, в ноябре т.г. объем операций по рефинансированию Нацбанком коммерческих банков составил 166 млн. грн. (с начала года - 4,8 млрд. грн.). Объем операций по мобилизации средств банков в ноябре составлял 7 млрд. грн. (из которых 2 млрд. грн. путем проведения операций обратного РЕПО). С начала года Национальный банк Украины провел мобилизационные операции на общую сумму 236,9 млрд. грн.

Объем межбанковского ресурсного рынка 14 декабря составил 2,493 млрд. грн. средневзвешенная ставка по кредитам была на уровне 0,5% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 0,5% годовых.