Эксперт отмечает снижение долларизации экономики в 2010 году

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО отмечает, что в текущем году наблюдается снижение уровня долларизации украинской экономики, однако он остается существенным.

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН.

Так Н.ИВЧЕНКО сообщил, что уровень долларизации экономики в Украине, по данным на конец ноября, рассчитанный по методике НБУ, составляет 29,6% (депозиты в иностранной валюте юридических и физических лиц делятся на показатель денежной массы). На начало 2010 года этот показатель составлял 31,6%. «То есть уровень долларизации снизился за 11 месяцев 2010 года на 2%, что говорит о повышении доверия к гривне» - сказал Н.ИВЧЕНКО.

В тоже время, эксперт отметил, что если считать уровень долларизации по другой методологии, а именно считать долю депозитов в иностранной валюте юридических и физических лиц, то она составляет на конец ноября 42,6% против 47,04% на начало 2010 года.

«Да, действительно, уровень долларизации в этом году снизился, однако остается все еще очень существенным. В случае очередного финансового кризиса национальной валюте не избежать девальвации, потому что более сильная и стабильная валюта во время кризиса выдавливает из обращения более слабую, способствуя тем самым девальвации последней, - пояснил Н.ИВЧЕНКО. - К тому же, при большом количестве долларов США в обращении контролировать поведение денежной массы, так как значительная часть валюты лежит под матрацем у людей дома, становится намного сложнее. Соответственно, необходимо постоянно проводить меры по сокращению долларизации экономики».