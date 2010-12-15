Объем продажи валюты на межбанке 14 декабря составил 401,5 млн.долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 14 декабря т.г. составил 401,5 млн. долл. (в эквиваленте), что на 26,4 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 256,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9750, к 12:00 цены поднялись до 7,9725/7,9790. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9760/7,9795 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7255/10,7375, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7065/10,7210. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 10,7445/10,7555.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 сузился спрэд – 0,2593/0,2595. К закрытию цены повысились до 0,2598/0,2600.