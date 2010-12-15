Народный депутат: упразднение Госкомпредпринимательства - шаг ошибочный

Упразднение Госкомпредпринимательства и присоединение его к Министерству экономического развития и торговли стало ошибочным шагом. Об этом в интервью Интернет-изданию 24.ua заявил член Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ВР Украины Олег Тищенко (БЮТ).

Он также отметил, что в деятельности Михаила Бродского на посту руководителя Госкомпредпринимательства были позитивные моменты. «Что касается деятельности Бродского, то (…) он работал достаточно активно на этом поприще, - отметил О.Тищенко. - Законопроектов очень много по его инициативе было разработано... Были полезные, с нашей точки зрения, и мы давали заключения этим законопроектам. (…) Бродский, работал очень активно и давал много очень ценных советов».



По мнению народного депутата, просто присоединить Госкомпредпринимательства к какому-то министерству будет не так просто. «Это действительно отдельное направление деятельности в наших условия, когда бизнес только становится на ноги, - подчеркнул О.Тищенко. - Инвестиционный климат у нас сейчас очень тяжелый, и такой орган нам необходим».



Ранее о своем категорическом несогласии с ликвидацией Госкомпредпринимательства заявила заместитель глава Комитета ВР Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения Ляпина (НУНС). По ее мнению было неверным «орган, который призван заниматься дерегуляторными функциями и тем самым защищать предпринимателей, подчинять Министерству экономического развития и торговли, которое будет заниматься регуляторными функциями».



«Получается, Клюев (министр экономразвития - ред.) сам себе будет подавать проект регуляторного акта, и сам себе будет отказывать в его согласовании? Вы верите, что так будет? Я в это не верю», - сказала, в частности, К.Ляпина и подчеркнула, что упразднение Госкомпредпринимательства было «большой ошибкой».

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти, в частности, указом от 9 декабря т.г. был ликвидирован Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Этим же указом Президент реорганизовал Министерство экономики в Министерство экономического развития и торговли. На новосозданное министерство возложены функции в сфере реализации государственной регуляторной политики, государственной политики по вопросам развития предпринимательства, регулирования ценовой политики (кроме вопросов регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей).

Министерство экономического развития и торговли возглавил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Напомним, что Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства был создан 29 июля 1997 года указом Президента.