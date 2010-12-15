НБУ предлагает уточнить процедуру ареста банковских счетов

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает уточнить и привести в соответствие с действующим законодательством процедуру ареста банковских счетов. Это предусмотрено в проекте изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, текстом которой располагает УНИАН.

В сегодняшнем варианте Инструкция гласит, что выполнение банком ареста или списания средств со счета клиента осуществляется согласно постановлению государственного исполнителя, которое принято на основании решения суда.

Нацбанк предлагает расширить условия, при которых банк может осуществить арест или списание средств. Так, согласно проекту изменений к Инструкции, причиной таких действий со стороны банка могут быть постановление государственного исполнителя или решение (определение, постановление, приказ, исполнительное письмо) суда о списании средств или аресте счета.

В проекте изменений предлагается установить, что банк принимает к выполнению решение суда, которое доставлено в банк государственным исполнителем, следователем, представителем суда самостоятельно, рекомендательным или ценным письмом.

В ныне действующем варианте не уточняются методы доставки в банк соответствующего решения суда.

Среди прочего, НБУ также предлагает увеличить срок с 10 до 30 дней, на протяжении которого банк может принять ранее выписанное платежное поручение.