Для покрытия дефицита ПФ планируется выделить еще 17,7 млрд. грн.

Для покрытия дефицита Пенсионного фонда Украины в текущем году планируется выделить еще 17,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на брифинге.

«Мы должны будем для покрытия нужд Пенсионного фонда Украины в этом году еще направить финансирование 17,7 млрд. грн.», - сказал он.

При этом Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что в 2011 году дефицит Пенсионного фонда планируется сократить.

Также он сообщил, что на сегодняшний день размер непогашенных заимствований, которые были предоставлены Госказначейством Пенсионному фонду, составляют 22 млрд. грн. из общей суммы предоставленных займов в 28 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра и министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО, размер дотаций Пенсионного фонда в 2010 году составит 26 млрд. грн., а уже в следующем году может вырасти до 37 млрд. грн.

По словам вице-премьера, для того, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №626 от 21 июля т.г. утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Доходы ПФУ в 2010 году запланированы в размере 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления – 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. предусмотрено за счет средств Государственного бюджета.