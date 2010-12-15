Королевская: правительство ставит эксперименты над людьми и экономикой

Народный депутат Наталья КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что украинское правительство осуществляет не реформы, а эксперименты над людьми и экономикой.

Такое мнение она выразила в эфире телеканала ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Эти эксперименты приведут к тому, что богатые станут еще богаче и влиятельнее, а бедные станут еще более бедными и бесправными», - считает политик.

Н.КОРОЛЕВСКА напомнила, что еще в начале года, когда власть провозгласила курс на реформы, она задала вопрос: кто, за счет кого и по каким технологиям будет осуществлять реформы? Какая их цель и предполагаемый результат? «Сегодня стало понятно, что в стране не воплощаются реформы. В стране ставятся эксперименты над людьми и над экономикой», - сказала она.

“После административной реформы стало понятно, кто ставит эксперименты над экономикой, - утверждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, - это те, кто показал свою несостоятельность в реформаторской деятельности и был переведен на другую высокую должность при власти.

«Яркий пример тому господин ТИГИПКО, - считает политик, - который сначала был вице-премьером по экономическим реформам, а сегодня стал вице-премьером по социально-экономическим вопросам. Я так понимаю, что экономические реформы закончились - теперь начнем разрушать социальные гарантии».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, новый Налоговый кодекс показал, за счет кого будут проходить эксперименты правительства – первыми за них заплатят предприниматели. «Это миф, что упрощенная система налогообложения осталась, - утверждает народный депутат, - потому что в соответствии с законами, до 15 декабря люди должны получить свидетельство о регистрации. Остались сутки, а свидетельства людям все еще не выдаются. Мы завтра же идем с предпринимателями в суд, будем отстаивать их права».

Следующими, кто заплатит за эксперименты, будут пенсионеры, считает Н.КОРОЛЕВСКА. «Пенсионерам оставят право только умереть в этой стране, поскольку пенсионная реформа будет ежегодно увеличивать возраст выхода на пенсию. Сбалансировать бюджет Пенсионного фонда такими экспериментами не выйдет никогда, поєтому работать придется всей стране до смерти», - сказала народный депутат.

«Следующими подопытными станут люди, которые пока имеют крышу над головой, но после принятия Жилищного кодекса, судя по всему, ее потеряют, - утверждает политик, - поскольку будет введено право штрафов, пеня и право забирать квартиры. Поєтому под эксперимент попадают в стране все».

Политик считает, что технологии, с помощью которых проводятся эти эксперименты над людьми и экономикой, очевидны: «Нам, как в сказке «Буратино» обещают, что на деревьях будут расти золотые монеты, но при этом мы все будем жить в стране дураков».