50% экономики Украины работает в тени, а «крышует» ее власть - Королевская

50% экономики Украины работает в тени, а «крышует» ее власть, считает народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Такое мнение она высказала в эфире телеканала ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Если по официальным данным инфляция в стране составляет девять процентов, а пять процентов - рост внутреннего валового продукта, то куда делись деньги, которые обеспечивают рост экономики? Этих денег нет официально в статистике доходов бюджета. А это говорит о том, что впервые в стране теневая экономика увеличивается за счет роста официального внутреннего валового продукта», - утверждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Она считает, что 50% экономики не может работать в тени, если ее не «крышует» власть.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в стране есть два бюджета - официальный бюджет, за счет которого живут 46 миллионов украинцев, и теневой бюджет, за счет которого живут 700 тысяч чиновников.

По ее словам, в соответствии с официальным бюджетом, на душу населения производится внутреннего валового продукта на 27 тысяч гривен. Согласно теневому бюджету, на одного чиновника приходится 1 миллион 300 гривен внутреннего валового продукта - разница в 50 раз по качеству содержания чиновников в нашей стране и по качеству содержания простого человека.

Именно поэтому, считает она, в Украине не финансируется в проекте госбюджета медицина и образование, поэтому у правительства поднялась рука сократить в четыре раза содержание профессионально-технических училищ.

«Пока наша страна будет жить по двум бюджетам, будут два мира и два образа жизни. Пока в стране одним будет разрешено все и им за это ничего не будет, а другие будут жить по такому закону, который предлагается в бюджете, до тех пор говорить о каком-либо процветании страны невозможно», - утверждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.