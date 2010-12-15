Верховная Рада отказалась создать ВСК относительно фактов давления на предпринимателей

Верховная Рада Украины отказалась создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов нарушения прав предпринимателей и незаконного преследования субъектов экономической деятельности органами исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления, внесенного народным депутатом, членом фракции "БЮТ-Батьківщина" Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, проголосовали всего 138 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что основаниями для внесения постановления о создании Временной следственной комиссии на рассмотрение Верховной Рады Украины стали факты давления и преследования представителей бизнеса, нарушения действующего законодательства по вопросам государственного контроля и надзора, увеличения количества незаконных уголовных преследований в сфере предпринимательства, превышения служебных полномочий контролирующими органами на территории Украины, непринятия деклараций и отчетов субъектов ведения хозяйства, несвоевременного возвращения НДС, что негативно влияет как на состояние соблюдения прав предпринимательства, сворачивание предпринимательской активности, так и на инвестиционную привлекательность страны в целом.