НБУ продлил работу временной администрации в «Родовид Банке»

Национальный банк Украины постановлением от 14 декабря 2010 года №546 продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на три месяца - с 16 декабря 2010 года до 15 марта 2011 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, полномочия временного администратора банка Юрия РАЙТБУРГА также продлены на три месяца - до 15 марта следующего года.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

15 марта 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

В мае 2010 года действие временной администрации продлено - до 14 сентября 2010 года.

2 сентября 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке на три месяца с 16 сентября до 15 декабря 2010 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

Согласно действующему законодательству НБУ может назначать временную администрацию на срок до 1 года. При этом Нацбанк имеет право продлевать действие временной администрации для системообразующих банков (в их число входит и «Родовид Банк») еще на 1 год.