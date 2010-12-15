В КГГА планируют, что бюджет столицы будет утвержден в конце декабря

В Киевской горгосадминистрации планируют, что бюджет столицы на 2011 год будет утвержден в последних числах декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

«Я думаю, что 23-го числа мы подадим проект бюджета комиссиям Киевсовета и 28 или 30 декабря будем просить депутатов собраться и принять бюджет», - сообщил он.

По его словам, в мэрии прогнозируют, что доходы бюджета в следующем году возрастут на 18% в сравнении с 2010 годом. Что касается изъятий в государственный бюджет из бюджета Киева, то, как сказал Р.КРАМАРЕНКО, возможно применение одной из двух норм. Причем при применении одной из них изъятия будут составлять от 0 до 1 млрд. грн, при другой - от 5 до 8 млрд. грн.

«Но госбюджет, Кабмин помогут городу Киеву в реализации крупных инвестиционных проектов порядка 5-6 млрд. грн.», - подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.

Справка УНИАН. Киевсовет утвердил бюджет столицы и Программу социально-экономического развития города на 2010 год 14 мая. В процессе обсуждения представители разных фракций внесли ряд предложений относительно увеличения расходов по тем или иным отраслям хозяйства. Решение Киевсовета должно было учесть все подготовленные предложения к бюджету города.

Бюджет расходов предлагалось утвердить в объеме 14 млрд. 691 млн. грн.

Сумма отчислений в госбюджет составляла 6,4 млрд. грн.

23 июня Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал решение Киевсовета “О бюджете города Киева на 2010 год”, согласно которому общий объем доходов бюджета столицы на текущий год составляет 16 млрд. 51 млн. 45,9 тыс. грн., в том числе субвенций из государственного бюджета Украины – 1 млрд. 687 млн. 398,4 тыс. грн. При этом общий объем расходов городского бюджета на этот год утвержден в размере 16 млрд. 117 545,8 тыс. грн. с учетом субвенций.