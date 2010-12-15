Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9915-7,9995 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9860, к 12:00 цены выросли до 7,9870/7,9965. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 7,9915/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2595/0,2599, к 12:00 цены поднялись до 0,2602/0,2605. К закрытию цены откатились к уровню 0,2601/0,2604. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7049 (+0,0249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3290/1,3380. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6195/10,6340, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6390/10,6575. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,6680/10,6845.