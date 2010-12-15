Большинство в ВР признало, что Кабмин уничтожает малый и средний бизнес – Королевская

Парламентское большинство, отказавшись создавать Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов нарушения прав предпринимателей и незаконного преследования субъектов экономической деятельности органами исполнительной власти, признало, что правительство взяло курс на уничтожение малого и среднего бизнеса.

Об этом заявила автор проекта постановления, глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Она напомнила, что за проект постановления о создании ВСК проголосовали всего 138 депутатов из необходимых 150.

Между тем, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в последнее время в Украине увеличилось давление и преследование представителей бизнеса со стороны органов исполнительной власти. «Повсеместными стали нарушения действующего законодательства по вопросам государственного контроля и надзора, возросло количество незаконных криминальных преследований в сфере предпринимательства. Превышение полномочий чиновниками контролирующих органов принимает массовый характер. Тысячами открываются уголовные дела, и только единицы доходят до судов», - сказала народный депутат.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, усиление административного давления на бизнес снижает инвестиционную привлекательность страны, отпугивает инвесторов, снижает конкурентоспособность страны в целом. «Тем самым по всей стране ликвидируются тысячи предприятий и десятки тысяч рабочих мест», - подчеркнула она.

Глава Комитета Верховной Рады также считает, что государственное рейдерство приводит к росту теневой экономики: «Люди понимают - легально сегодня работать невозможно, потому что по всей стране проводится политика передела собственности чиновниками под эгидой государства».

«Еще недавно казалось, что времена купонов, «крышевания», гиперинфляции никогда не вернутся, но сегодня мы видим, что возврат в 90-е годы может стать нашим завтра», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, Временная следственная комиссия позволила бы установить факты нарушений, разобраться в причинах и следствиях усиления административного давления на бизнес. Однако парламентское большинство не поддержало соответствующий проект постановления. «Тем самым власть, в том числе большинство Верховной Рады, признала, что многочисленные случаи давления на бизнес - не единичные, и являются следствием политики государства, направленной на ликвидацию экономически независимой части общества. Власть не заинтересована, чтобы в стране создавались рабочие места и росло благосостояние граждан», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось, целью ВСК, которую сегодня предлагалось создать, - прекращение фактов нарушения действующего законодательства в области предпринимательства в Украине и улучшение бизнеса-климата.

Согласно проекту постановления, заданиями этой ВСК должны были стать: получение полной информации относительно фактов нарушения прав предпринимателей и незаконного преследования субъектов экономической деятельности, их количества и последствий для экономики страны; установление причин, которые способствуют этому явлению в государстве; определение круга лиц, виновных в нарушениях действующего законодательства в сфере ведения бизнеса; подготовка и направление материалов соответствующим правоохранительным органам с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.