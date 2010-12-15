Налоговики увеличили поступления в общий фонд госбюджета на 22,4%

В январе-ноябре 2010 года налоговики перечислили в общий фонд госбюджета 113,1 млрд. грн., что на 22,4%, или на 20,7 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания общественной коллегии при Государственной налоговой службе Украины сообщил первый заместитель главы Госналогслужбы Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

В частности, сумма поступлений по налогу на прибыль составила 33,8 млрд. грн., что на 16,4%, или на 4,8 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период 2009 года, по налогу на добавленную стоимость (НДС) – 47,3 млрд. грн., на 13,9%, или на 5,8 млрд. грн., больше, по акцизному сбору – 17,6 млрд. грн., на 36%, или на 4,7 млрд. грн., больше.

«Бюджетные назначения ноября этого года по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета обеспечены на 102,8%. Но показатели 11 месяцев выполнены лишь на 89,5%», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

В то же время он отмечает, что за последние три месяца наметилась динамика по увеличению налоговых платежей, в основном за счет НДС. «Мы еще видим проблемы по сбору платежей акциза, налога на прибыль. Но за счет того, что более активно начали борьбу проводить с детенизацией экономики, произошло значительное увеличение сбора НДС, за счет чего были выполнены плановые поступления в общий фонд государственного бюджета за последние три месяца», - подчеркнул он.

Налоговики также намерены выполнить план по сборам налогов и платежей в бюджет в декабре текущего года – это около 10 млрд. грн., сообщил В.ЗАХАРЧЕНКО.

«А для того, чтобы в целом выходить на те показатели, по которым, как я сказал, у нас есть отставание с начала года, надо еще и обеспечить соответствующее наверстывание», - отметил он.

По его словам, для данной цели необходимо увеличить среднемесячные поступления в декабре путем расширения базы налогообложения, проведения индивидуальной работы с крупными налогоплательщиками, погашения просроченной задолженности.