21 декабря состоится последний раунд переговоров на уровне экспертов по ЗСТ в рамках СНГ

21 декабря состоится последний раунд переговоров на экспертном уровне по модернизации соглашения о свободной торговле в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эксперты стран СНГ должны пересмотреть модернизированное соглашение о свободной торговле на территории СНГ с тем, чтобы оно на протяжении следующего года было введено в действие», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, еще остаются проблемные позиции, в частности, не окончательно определено, каким будет режим торговли между странами Таможенного союза.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ существует «на бумаге» достаточно давно. «Но из этой зоны существует около 200 исключений, то есть она является зоной свободной торговли лишь виртуально», - сказал посол в РФ.