Королевская: в проекте бюджета-2011 запланировано увеличение долговой ямы Украины

В проекте госбюджета на 2011 год запланировано дальнейшее увеличение долговой ямы Украины, и это совершенно противоречит заявлениям правительства о том, что в бюджете заложены показатели экономического роста.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ в эфире Первого национального телеканала, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Меня очень удивляет, - сказала политик, - что в 2011 году правительство планирует взять еще 36 млрд. грн. в долг. - Возникает вопрос: для чего лезть в долги, когда растет экономика? Если эти деньги нужны не для проедания, то правительство должно было обосновать заимствования. К сожалению, никаких обоснований, на что будут расходоваться взятые в долг деньги, нам не предоставили».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что в кризисном 2009 году за 9 месяцев страна взяла в долг 45 млрд. грн., а в посткризисном 2010 году, на фоне роста экономики, – 80 млрд., что противоречит экономической логике.

По официальным прогнозным показателям, Украина закончит 2010 год с доходом бюджета на уровне 240 млрд. грн., а расходы на следующий год планируются в районе 321 млрд. «Это значит, что реальный долг государства возрастёт до 80 млрд. грн. Где возьмут эти 80 млрд.? То есть, нам предлагают бюджет, заведомо невыполнимый по доходной части и завышенный по расходной части», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады уверена, для того, чтобы доходы поступали в госбюджет, нельзя было принимать репрессивный Налоговый кодекс, а необходимо было давать бизнесу экономические стимулы. По ее мнению, в следующем году за ошибки правительства украинский народ будет расплачиваться.