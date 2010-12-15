МВФ может войти в набсовет банка «Надра» – Фирташ

В случае рекапитализации банка «Надра» при участии государства не исключено, что Международный валютный фонд (МВФ), как крупный кредитор Украины, войдет в наблюдательный совет этого кредитно-финансового учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.

«Они (МВФ – УНИАН) очень жесткие ставят условия, вплоть до того, что они хотят войти в наблюдательный совет, – сказал Д.ФИРТАШ. – Это нонсенс, но меня это устраивает и не пугает. Наоборот – пускай, чтобы потом можно было дать ответ на многие-многие вопросы, которые раньше были сказаны».

По словам бизнесмена, дальнейшая судьба банка будет зависеть от МВФ и экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков при Кабинете Министров Украины и от того, будет ли достигнута договоренность и определены условия участия в капитале банка.

Напомним, в мае 2010 года были сделаны заявления о возможной совместной докапитализации банка "Надра" при участии государства и владельца международной холдинговой компании Group DF Дмитрия ФИРТАША на паритетных условиях. По результатам проведенного аудита было заявлено, что банк «Надра» нуждается в докапитализации на уровне 8,3-9,5 млрд. грн.

По мнению Д.ФИРТАША, сегодня банк «Надра» остается дееспособным. «Банк сегодня работает... Он восстановил все платежи… Мы перевели все свои предприятия сюда, и для нас как группы это неплохой банк», – сказал бизнесмен.

При этом он отметил, что те банки, которые были рекапитализированы при участии государства, на сегодняшний день требуют дополнительных денежных вливаний. Д.ФИРТАШ считает, что ни один из этих банков «не имеет права на жизнь».

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация.

10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.