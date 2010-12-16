В Брюсселе открывается саммит Евросоюза
08:21, 16 декабря 2010Финансы
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В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза.
Главная тема для обсуждений - финансовые проблемы ряда стран еврозоны, сообщает радио «Свобода».
Помимо Греции, уже получающей финансовую помощь от Евросоюза и Международного валютного фонда, и Ирландии, парламент которой накануне одобрил получение такой помощи, серьезные трудности испытывают Испания и Португалия.
Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ в преддверии встречи лидеров ЕС выразила убежденность в устойчивости евро и уверенность в том, что Евросоюз сможет при необходимости помочь любому из входящих в него государств.
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