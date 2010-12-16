Фонд гарантирования вкладов в январе-ноябре увеличил выплаты в 2,7 раза

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-ноябре 2010 года увеличил объем выплат гарантированных сумм в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2 млрд. 246,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, за 11 месяцев т.г. фонд осуществил выплаты 62 тыс. 817 вкладчикам (в январе-ноябре 2009 года – 10 тыс. 294 вкладчикам).

Как сообщал УНИАН, размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в октябре т.г. увеличился на 11%, или 0,347 млрд. грн. (с начала года сократился на 20%, или 0,879 млрд. грн.) и по состоянию на 1 ноября т.г. составил 3,423 млрд. грн.

По данным НБУ, на 1 ноября 2010 года в состоянии ликвидации находятся 19 банков.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов – около 927 млн. грн., из госбюджета – 1 млрд. грн.). При этом из фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.