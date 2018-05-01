Экономику Украины принудительно излечат от валютной зависимости?

В течение последних двух лет неоднократно возникали разговоры о том, что украинская экономика давно и хронически хворает на "валютную зависимость" и пора бы ее из этого состояния выводить... Народ и бизнес нервно поеживался, по опыту зная, что реализация очень многих начинаний в стране характеризуется фразой "хотели как лучше, а получилось - как всегда". Впрочем, оставалась надежда, что все останется на уровне разговоров и планов. Однако, власть таки решила разобраться с валютой "по-крупному".

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров совместно с Национальным банком принять меры относительно постепенного снижения в 2011 году использования иностранной валюты как средства платежа на территории Украины (Указ Президента от 10 декабря «О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозе национальной безопасности Украины в 2011 году»).

Зависимость экономики Украины от доллара существенная. По неофициальным данным, в стране обращаются около 60-80 млрд. долл. Только за десять месяцев т.г. было дополнительно куплено наличной валюты на сумму более 4,5 млрд. долл. По итогам одиннадцати месяцев 2010 года объем валютных депозитов населения, размещенных в коммерческих банках, составил почти 16 млрд. долл. Кроме денег физических лиц, на счетах банков находятся валютные депозиты юридических лиц - 5,2 млрд. долл. Несмотря на то, что в 2008 году был введен запрет на валютное кредитование, общая сумма кредитов в валюте на 1 декабря 2010 года составила почти 47% от всех предоставленных займов. Таким образом, доллар остается важным составляющим элементом отечественной экономики.

Кандидат экономических наук Александр Охрименко считает, что указ Президента во многом призван снизить зависимость экономики Украины от доллара и, прежде всего, наличного. Конкретные меры, вероятнее всего, затронут сферу использования валюты на территории страны. Возможно, законодательно запретят валютное кредитование населения и существенно ограничат в валютных займах юридических лиц. В конечном итоге это приведет к тому, что объемы валютных кредитов будут сокращаться, а на определенном этапе займы станут только гривневые. Как результат - банки существенно снизят ставки по валютным депозитам до уровня 1-2% годовых, так как для них станет нецелесообразно привлекать валюту. Не исключено, что отдельные финансовые учреждения вообще откажутся от валютных депозитов.

По мнению А.Охрименко, «возможно несколько путей развития событий:

- массовая конвертация валюты в гривну, что однозначно приведет к падению курса до уровня 5 грн./долл. и ниже. Чтобы удержать курс, НБУ может скупить излишки валюты на рынке и тем самым сформировать необходимые объемы для расчетов по кредитам МВФ и другим зарубежным займам. Но при этом регулятору придется произвести существенную эмиссию - 128 млрд. грн., а это означает рост денежной базы на 60%, что не может не спровоцировать взрыв инфляции в стране. На текущий момент при всех недостатках долларизации экономики Украины именно массовая скупка валюты из резервов Нацбанка во многом обеспечивает процесс изъятия излишка эмиссионных денег с рынка. Если же эту «веру в доллар» сломать, то такая схема нарушится.

- излишек наличной валюты может быть поглощен «теневой экономикой» за счет конвертации в гривну. Но в данном случае долларизация не только не уменьшится, а наоборот увеличится. Мало того, это может спровоцировать рост «неофициальной экономики», что явно не соответствует основной цели власти».

Как считает А.Охрименко, теоретически можно ограничить официальные валютные операции на территории Украины, но очень сложно избавиться от этой самой валюты.

Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Игорь Бураковский называет ряд шагов, которые могут действительно помочь достигнуть цели – снижения долларовой зависимости экономики Украины. «Первый момент - стабилизация макроэкономической ситуации, т.е. повышение доверия к национальной денежной единице. Если мы макроэкономическую ситуацию не стабилизируем, люди все равно будут искать доллар, т.к. он рассматривается ими как инструмент сохранения сбережений.

Второй момент - ряд мер, направленных на детенизацию экономики и на официализацию различного рода платежей, в том числе заработных плат. Что касается технических мер, то необходимо более жесткое регулирование кредитной деятельности и повышение ответственности заемщика», - подчеркивает И.Бураковский.

Как отмечает эксперт, «введение ограничений на те или иные операции с иностранной валютой в международной практике допускаются, но при определенных условиях. Они должны вводиться на определенный период времени с четкими критериями и перспективами снятия. Поэтому такие меры являются чрезвычайными, а их использование всегда будет наталкиваться на противодействие законное или квазизаконное». Нельзя снимать со счетов и «антикоррупционную программу, ведь мы все прекрасно понимаем, для чего используется валюта в стране», И.Бураковский.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко отмечает, что в текущем году наблюдается снижение уровня долларизации украинской экономики, однако он остается существенным.

По его словам, уровень долларизации экономики, по данным на конец ноября, рассчитанным по методике НБУ, составляет 29,6% (депозиты в иностранной валюте юридических и физических лиц делятся на показатель денежной массы). На начало 2010 года этот показатель составлял 31,6%. «То есть, уровень долларизации снизился за 11 месяцев 2010 года на 2%, что говорит о повышении доверия к гривне», - отметил Н.Ивченко.

Между тем, как подчеркивает эксперт, если рассматривать уровень долларизации по другой методологии, а именно считать долю депозитов в иностранной валюте юридических и физических лиц, то она составляет на конец ноября 42,6% против 47,04% на начало 2010 года.

«Да, действительно, уровень долларизации в этом году снизился, однако остается все еще очень существенным. В случае очередного финансового кризиса национальной валюте не избежать девальвации, потому что более сильная и стабильная валюта во время кризиса выдавливает из обращения более слабую, способствуя тем самым девальвации последней, - пояснил Н.Ивченко. - К тому же при большом количестве долларов в обращении контролировать поведение денежной массы, так как значительная часть валюты лежит под матрацем у людей дома, становится намного сложнее. Соответственно, необходимо постоянно проводить меры по сокращению долларизации экономики».

Остается дождаться действий власти и реакции рынка…

Нина Сорока (УНИАН)