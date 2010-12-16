ВБ планирует в 2011 году разработать новую стратегию сотрудничества с Украиной – Райзер

Всемирный банк планирует в 2011 году разработать новую стратегию сотрудничества с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР на пресс-конференции в четверг.

По его словам, предполагается, что документ будет подан на утверждение совета директоров ВБ в конце 2011 года, сегодня же работа над новой стратегией только начинается. Кроме того, М.РАЙЗЕР сообщил, что ВБ считает необходимым улучшить состояние текущего портфеля, а также улучшить освоение средств по проектам до 20-25%, по сравнению с нынешними 10-12%.