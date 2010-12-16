Всемирный Банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в этом году

Всемирный Банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 3,5% (июльский прогноз) до 4,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, новый прогноз макропоказателей на пресс-конференции в четверг озвучил старший экономист ВБ Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

При этом Всемирный банк сохранил прогноз ВВП на 2011 год на уровне 4%.

По словам Р.ПИОНТКОВСКОГО, ВБ прогнозирует, что в дальнейшем рост ВВП в Украине будет происходить также и за счет увеличения внутреннего потребления, и за счет среднего бизнеса.

По прогнозам специалистов-аналитиков ВБ, объемы экспорта будут замедляться по причине нивелирования эффекта базы сравнения.

ВБ прогнозирует инфляцию по итогам 2010 года на уровне ниже 10%, а именно 9,8%, при этом инфляция в 2011 году будет выше, чем в текущем году (10,7%).

Как объяснил Р.ПИОНТКОВСКИЙ, это, в основном, связано с тем, что в 2011 году административно-регулируемые цены будут повышаться большими темпами, чем в текущем году.

В последующие годы ВБ прогнозирует снижение уровня инфляции, а также предполагает, что Национальный банк Украины в своей деятельности, в основном, будет ориентироваться на обеспечение ценовой стабильности.

ВБ прогнозирует, что баланс счета текущих операций по итогам 2010 года будет отрицательным на уровне 2,2% ВВП, в 2011 году – 3,1% ВВП.

Прогнозируется, что валовой внешний долг по итогам 2010 года составит 82,2% ВВП, в 2011 – 77,7% ВВП.

При этом государственный и гарантированный долг по итогам текущего года составит 41,6%, по итогам 2011 года – 42,8%.

Номинальный ВВП в текущем году будет на уровне 1081,9 млрд. грн., в 2011 году – 1243,3 млрд. грн.

На 2012 год ВБ прогнозирует рост ВВП на уровне 4,5%, номинальный ВВП – 1417,5 млрд. грн. Инфляция 8,9%, отрицательное сальдо счета текущих операций на уровне 3,4% ВВП, внешний долг 72,4% ВВП, государственный и гарантированный долг 42,6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в ноябре 2010 года, по сравнению с октябрем, составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%,

по сравнению с ноябрем 2009 года - 9,2%, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

ВВП Украины за IІI квартал 2010 г., сравнительно с III кварталом 2009 года, в постоянных ценах 2007 г., составил 103,5% (согласно оперативным данным), а со ІI кварталом 2010 г. с учетом сезонного фактора - 100,1%.

Рост ВВП Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что рост ВВП за январь-октябрь 2010 года составит около 4,6%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2010 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Проект Государственного бюджета Украины на 2011 рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2011-2012 гг. ожидается на уровне 4%, инфляция - около 11%.