СК «Доминант» запускает программу страхования квартир от реальных рисков

Страховая компания «Доминант» выводит на рынок страховой продукт «Полис страхования квартиры от реальных рисков» для владельцев жилья в рамках программы «Прозрачные отношения – честное страхование».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор СК «Доминант» Александр ЛИЩУК.

По его словам, это первый продукт, с которым компания выходит на массовый рынок.

«Продукт отличается тем, что он прозрачный. Все прописано в договоре, нет сносок на правила страхования. Единственный способ наладить диалог страхователя со страховщиком – быть честным», - сказал А.ЛИЩУК.

Гендиректор компании пояснил, что по данной программе клиент получает защиту имущества (стен, потолка, внутренней отделки, мебели, бытовой техники, окон) от пожара, стихийных бедствий, аварий водопровода и канализации, взрыва газа, кражи имущества, противоправных действий третьих лиц (хулиганство, вандализм). Также страховое покрытие включает гражданскую ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам (соседям).

А.ЛИЩУК отметил, что еще одно отличие продукта заключается в том, что стоимость полиса не привязывается к рыночной стоимости квартиры, страхователь самостоятельно выбирает стоимость полиса и размер страховой компенсации.

По данным гендиректора компании, минимальная стоимость полиса – 500 грн., максимальная – 1000 грн. Франшиза отсутствует.

«Мы берем за основу не рыночную стоимость квартиры, готовы выплачивать даже минимальные суммы. У нас нет франшизы», - добавил он.

Страховой продукт предусматривает три варианта страховой суммы – 42 тыс. грн., 70 тыс. грн. и 105 тыс. грн., которые включают как страхование имущества, так и страхование гражданской ответственности.

«Это действительно те суммы, которые позволят компенсировать убытки от реальных рисков. Тут застрахованы только реальные риски, которые происходят ежедневно», - отметил А.ЛИЩУК.

По его словам, продукт позволяет страховать, в том числе, и «хрущевки», в то же время, не подпадают под программу дома, которые признаны аварийными.

В свою очередь, директор СК «Доминант» Андрей МУРАТЫШЕВ добавил, что если в среднем по данному рынку страховщики работают с рентабельностью 95%, то компания оценивает свою рентабельность в этом сегменте в 50%.

«Мы думаем, что рентабельность будет около 50%», - сказал он.

А.ЛИЩУК отметил, что продукт выходит на рынок в рамках программы «Прозрачные отношения – честное страхование».

«Суть этой программы заключается в том, что мы стараемся быть честны с нашим страхователем. На стадии заключения договора мы стараемся объяснить людям, что они покупают. Мы стараемся очистить договор от всяких подводных камней, сносок на правила и т.д. В этом заключается честное страхование», - подчеркнул гендиректор компании.

Справка УНИАН. СК «Доминант» создана в апреле 2008 года как альтернатива крупным стразовым компаниям. Компания имеет 8 лицензий на различные виды страхования.