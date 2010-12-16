Fitch понизило рейтинги Одессы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги города Одесса в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «CC», а также национальный долгосрочный рейтинг города – с уровня «BBB+(ukr)» до «B-(ukr)». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, указанные рейтинги помещены под наблюдение в список Rating Watch с пометкой «Негативный».

В сообщении указывается, что понижение рейтингов проведено вслед за информацией о намерении властей Одессы пролонгировать банковский кредит на 10 млн. швейцарских франков от BNP Paribas, который должен быть погашен 29 декабря 2010 г., ввиду слабой ликвидности у города. Выплаты по новому графику, согласованному городским советом, если график будет принят BNP Paribas, будут проводиться поэтапно: 4 млн. швейцарских франков 29 декабря 2010 г., 2 млн. швейцарских франков 30 апреля 2011 г. и 4 млн. швейцарских франков 31 августа 2011 г.

При этом Fitch отмечает, что первоначальные условия кредита, включая процентную ставку, останутся в силе. Долгосрочный рейтинг Одессы «CC» отражает высокую в настоящее время вероятность невыполнения городом своих обязательств по иностранному кредиту. Кроме того, 30 декабря наступает срок погашения по внутренним облигациям города на 5 млн. грн., платеж по которым, как считает агентство, будет произведен полностью.

Также сообщается, что статус Rating Watch «Негативный» будет пересмотрен после того, как город подпишет соглашение о реструктуризации кредита с BNP Paribas. Если в финальном соглашении не будет существенных улучшений условий для кредиторов, Fitch будет расценивать продление сроков погашения кредита как значительное ухудшение первоначальных условий и, следовательно, как принудительный обмен долговых обязательств. Принудительный обмен долговых обязательств будет рассматриваться как ограниченный дефолт согласно глобальной методологии Fitch «Методология анализа принудительного обмена долговых обязательств» (“Coercive Debt Exchange Criteria”). Если BNP Paribas не согласится на реструктуризацию, высока вероятность того, что Одесса допустит дефолт по этому кредиту 29 декабря 2010 г.