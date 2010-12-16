Закрытие межбанка: доллар - 7,9910/8,0120, евро - 10,5745/10,6085

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9910/8,0090, к 12:00 цены повысились до 7,9930/8,0105. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9910/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601, к 12:00 цены выросли до 0,2599/0,2605. К закрытию цены достигли максимума – 0,2604/0,2608. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7402 (+0,0353).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3210/1,3265. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5720/10,5985, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5820/10,6115. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,5745/10,6085.